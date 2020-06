Alcaldesa de Texas dice que ve “Black Lives Matter” como “una amenaza para nuestras vidas”

WOODCREEK, Texas (KXAN) – En una reciente publicación de Facebook sobre temas raciales, una cuenta perteneciente a la alcaldesa de Woodcreek Texas, en el condado de Hays, dijo que el movimiento Black Lives Matter es una “amenaza para nuestras vidas”.

“No soy racista”, dijo la alcaldesa Gloria Whitehead cinco veces en una serie de publicaciones que llamó un “Mensaje de Despertar”.

“La violencia hacia las personas de color ocurre estadísticamente más entre sí que por encuentros policiales. BLM lo sabe pero está enmascarando su verdadera agenda “, escribió Whitehead.

En su publicación inicial en Facebook, Whitehead afirmó que el movimiento Black Lives Matter tiene vínculos con grupos socialistas, y más tarde con el Black Panther Party, que se disolvió en 1982.

“No me inclinare ante este loco espectáculo”, escribió, y agregó: “Todas las vidas importan”.

Publicación inicial de Facebook de Gloria Whitehead que nos envió un espectador de KXAN

Después de que la publicación comenzó a recibir docenas de comentarios, Whitehead la actualizó, pero no para disculparse. Lo dobló y calificó el actual malestar racial como una “amenaza para nuestras vidas”.

“Publiqué hoy … no para debatir sobre el racismo, sino para contar mi versión de la historia. Veo (el movimiento) BLM como una amenaza para nuestras vidas … obviamente la violencia física está ahí. Obviamente, de las respuestas de odio … debe haber altos niveles de obediencia mostrados. De todos modos, no soy partidario de BLM. De alguna manera, esto significa que mi historia, mi posición, mi declinación de que no soy racista, me hacen racista. Que así sea … “, escribió.

Whitehead dijo que escribió su publicación en parte porque alguien destrozó el salón de belleza de su familiar en Wilmington, Delaware, rompiendo las ventanas del salón.

Pero más tarde, cuando un miembro de la familia de Whitehead que es negro se enfrentó a ella, le pidió que reconsiderara lo que estaba diciendo y que sus comentarios fueron “irrespetuosos con la comunidad afroamericana”, se negó Whitehead.

“Ni una sola palabra de lo que dije es irrespetuosa”, dijo y agregó por quinta vez, “no soy racista”.

El equipo de noticias de KXAN se comunicó por teléfono con el alcalde Whitehead y con otros miembros del Consejo antes del cierre de las oficinas de la ciudad, por correo electrónico y en Facebook y por ningún medio se logró tener una respuesta.

Whitehead respondió a quienes la criticaron en línea con una segunda publicación de Facebook el martes por la noche:

“Nunca he dicho que las vidas negras no importen. No me cites mal ni cambies el diálogo. Por el contrario … Todas las vidas importan. Y … NO SOY racista … Puedes llamarme racista todo el día y todavía no me inclinaré ante la idealología de BLM “, dijo Whitehead.

La publicación inicial del alcalde Whitehead obtuvo más de 665 comentarios en solo 11 horas. La población total de Woodcreek se estima en poco más de 2.000. A última hora del martes por la noche y temprano el miércoles por la mañana, Whitehead eliminó todas sus publicaciones.

El sitio web de la Ciudad de Woodcreek incluye una política de medios sociales adoptada en mayo de 2019 que cubre a los miembros del consejo municipal y al alcalde. Sus pautas incluyen ser transparente, preciso y respetuoso. Dice que el uso de las redes sociales está “regido por la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, la Ley de Información Pública y esta política”.

“Considere el contenido con cuidado, porque las publicaciones son ampliamente accesibles, sujetas a solicitudes de registros abiertos, no retráctiles y retenidas o referenciadas durante muchos años”, establece la política.

El Ayuntamiento de Woodcreek celebrará su próxima reunión del consejo el miércoles 10 de junio en persona a las 5:45 p.m. Planean hacer controles de temperatura en la puerta y requieren protectores faciales. El público puede enviar preguntas o comentarios enviando un correo electrónico a woodcreek@woodcreektx.gov antes del mediodía del miércoles.

Legisladores responden a la publicación de Whitehead

La representante estatal Erin Zwiener, D-Driftwood, dijo que estaba “alarmada y decepcionada por las palabras de la alcaldesa Whitehead”, y agregó: “Las vidas de los negros importan, se detienen por completo y cada persona en el poder debería intensificar para asegurarse de que sean tratados como tal.”