Aquí está quién ha sido nombrado para la junta asesora de COVID-19 del presidente electo Biden

(WJW / NEXSTAR) – El presidente electo Joe Biden anunció la junta asesora que ayudará a su administración a navegar en la lucha contra el coronavirus, ya que Estados Unidos tiene un promedio de más de 100,000 nuevas infecciones por día.

La junta incluye médicos y científicos que han trabajado en administraciones anteriores, muchos de ellos expertos en salud pública, vacunas y enfermedades infecciosas.

Entre los miembros se destaca Rick Bright, un experto en vacunas y exjefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado. Había presentado una denuncia de denuncia de irregularidades alegando que fue reasignado a un trabajo menor porque resistió la presión política para permitir el uso generalizado de hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria promovido por el presidente Donald Trump como tratamiento para el COVID-19.

Los funcionarios de salud pública advierten que la nación está entrando en el peor tramo hasta ahora para el COVID-19 a medida que llega el invierno y se acerca la temporada navideña, lo que aumenta el riesgo de transmisión rápida a medida que los estadounidenses viajan, compran y celebran con sus seres queridos.

COPRESIDENTES

Dr. David Kessler

David A. Kessler, MD, es profesor de Pediatría y Epidemiología y Bioestadística en la Universidad de California, San Francisco. El Dr. Kessler se desempeñó como Comisionado de la FDA de 1990 a 1997, designado por el presidente George HW Bush y reelegido por el presidente Bill Clinton.

Dr. Vivek Murthy

Vivek Murthy, MD, MBA, se desempeñó como el 19 ° Cirujano General de los Estados Unidos de 2014 a 2017. Como vicealmirante del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE. UU., Estuvo al mando de un servicio uniformado de 6.600 funcionarios de salud pública en todo el mundo. Los oficiales se enfocaron en ayudar a las poblaciones desatendidas, proteger a la nación del Ébola y Zika, responder a la crisis del agua de Flint y desastres naturales como los huracanes.

Dra. Marcella Nunez-Smith

Marcella Nunez-Smith, MD, MHS, es profesora asociada de Medicina Interna, Salud Pública y Gestión en la Universidad de Yale y decana asociada de Investigación sobre Equidad en Salud en la Facultad de Medicina de Yale. La investigación del Dr. Nunez-Smith se enfoca en promover la salud y la equidad en el cuidado de la salud para poblaciones estructuralmente marginadas.

MIEMBROS

Dra. Luciana Borio

Luciana Borio, MD, es vicepresidenta de personal técnico de In-Q-Tel. También es investigadora principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores. El Dr. Borio se especializa en biodefensa, enfermedades infecciosas emergentes, desarrollo de productos médicos y emergencias complejas de salud pública. Se desempeñó en puestos de liderazgo senior en la FDA y el Consejo de Seguridad Nacional, incluso como comisionada asistente de Política Antiterrorista y científica en jefe interina de la FDA, y directora de la Oficina de Contraterrorismo y Amenazas Emergentes de la FDA.

Dr. Rick Bright

Rick Bright, Ph.D, es un inmunólogo, virólogo y ex funcionario de salud pública estadounidense. El Dr. Bright fue director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) de 2016 a 2020 y subsecretario adjunto de Preparación y Respuesta en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. También se desempeñó anteriormente como asesor de la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su carrera se ha centrado en el desarrollo de vacunas, medicamentos y diagnósticos para abordar las enfermedades infecciosas emergentes y las amenazas a la seguridad nacional.

Dr. Ezekiel Emanuel

Ezekiel J. Emanuel, MD, Ph.D, es oncólogo y vicerrector de Iniciativas Globales y presidente del Departamento de Ética Médica y Política de Salud de la Universidad de Pensilvania. De enero de 2009 a enero de 2011, se desempeñó como asesor especial para políticas de salud del director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Desde 1997, se ha desempeñado como presidente del Departamento de Bioética en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Dr. Atul Gawande

Atul Gawande, MD, MPH, es Profesor Distinguido de Cirugía Cyndy and John Fish en el Brigham and Women’s Hospital, Profesor Samuel O. Thier de Cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard y Profesor de Política y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard . El Dr. Gawande también es el fundador y presidente de Ariadne Labs, un centro conjunto entre Brigham and Women’s Hospital y la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard para la innovación de sistemas de salud, y de Lifebox, una organización sin fines de lucro que hace que la cirugía sea más segura a nivel mundial. Anteriormente se desempeñó como asesor principal en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Administración Clinton.

Dr. Celine Gounder

Celine Gounder, MD, ScM, FIDSA es profesora asistente clínica en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y atiende a pacientes en el Bellevue Hospital Center. De 1998 a 2012, el Dr. Gounder estudió la tuberculosis y el VIH en Sudáfrica, Lesotho, Malawi, Etiopía y Brasil. Mientras estaba en la facultad de Johns Hopkins, el Dr. Gounder fue el director para la entrega del Consorcio financiado por la Fundación Gates para Responder Efectivamente a la Epidemia del SIDA / TB. Más tarde se desempeñó como comisionada asistente y directora de la Oficina de Control de la Tuberculosis en el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York.

Dra. Julie Morita

Julie Morita, MD, es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF). Morita se desempeñó anteriormente como comisionada de salud de la ciudad de Chicago durante casi dos décadas. Es miembro de la Academia Estadounidense de Pediatría y ha formado parte de muchos comités de salud estatales, locales y nacionales, incluido el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC y el Comité de Soluciones Comunitarias para Promover la Equidad en la Salud de la Academia Nacional de Ciencias. los Estados Unidos.

Dr. Michael Osterholm

Michael Osterholm, Ph.D, MPH, es profesor regente, presidente de salud pública otorgado por el presidente McKnight y director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) en la Universidad de Minnesota. El Dr. Osterholm se desempeñó anteriormente como enviado científico para la seguridad sanitaria en nombre del Departamento de Estado. Durante 24 años (1975 a 1999), trabajó en el Departamento de Salud de Minnesota; los últimos 15 años como epidemiólogo estatal.

Sra. Loyce Pace

Loyce Pace, MPH, es el director ejecutivo y presidente del Global Health Council. A lo largo de su carrera, Loyce ha defendido políticas de acceso a medicamentos y servicios de salud esenciales en todo el mundo. Pace ha trabajado con Physicians for Human Rights y Catholic Relief Services, y anteriormente ocupó puestos de liderazgo en la Fundación LIVESTRONG y la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Dr. robert rodriguez

El Dr. Robert Rodríguez se graduó de la Facultad de Medicina de Harvard y actualmente se desempeña como profesor de medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de la UCSF, donde trabaja en primera línea en el departamento de emergencias y la UCI de dos importantes centros de trauma. Es autor de más de 100 publicaciones científicas y ha dirigido equipos de investigación nacionales que examinan una variedad de temas en la medicina, incluido el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los proveedores de primera línea. En julio de 2020, el Dr. Rodríguez se ofreció como voluntario para ayudar con un aumento crítico de pacientes con COVID-19 en la UCI en su ciudad natal de Brownsville, Texas.

Dr. Eric Goosby

Eric Goosby, MD, es un experto reconocido internacionalmente en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de UCSF. Durante la Administración Clinton, el Dr. Goosby fue el director fundador de la Ley Ryan White CARE, el programa de VIH / SIDA más grande financiado por el gobierno federal. Luego se convirtió en director interino de la Oficina de Política Nacional sobre el SIDA de la Casa Blanca. En la Administración de Obama, el Dr. Goosby fue nombrado Embajador en General e implementó el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Después de desempeñarse como Coordinador Global del SIDA de los Estados Unidos, fue designado por el secretario general de la ONU como enviado especial para la tuberculosis.

La campaña no ha anunciado cuándo el grupo realizará su primera sesión informativa.

Associated Press contribuyó a este informe.

