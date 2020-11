Atención al comprador: Los automóviles dañados por las inundaciones de Eta en Tampa Bay podrían terminar a la venta

TAMPA, Fla. (WFLA) – Muchos conductores en el área de la Bahía de Tampa intentaron conducir a través del agua de la inundación esta semana durante la tormenta tropical Eta y terminaron con daños en sus vehículos. Y su problema podría convertirse en tu problema si no tienes cuidado.

Según Carfax, esos mismos autos dañados por las inundaciones podrían terminar a la venta. En lo que va del año, Carfax informa que 446,836 autos inundados volvieron a usarse en todo el país. Una portavoz dijo que 5.200 de ellos están en el área de Tampa Bay.

Y escuche esto: Florida tenía 31,300 autos dañados por las inundaciones a la venta, el segundo más alto del país, según Carfax.

Vender un automóvil dañado por una inundación que ha sido reparado no es ilegal, siempre que se revele a los compradores. Pero los consumidores se quejan ante 8 On Your Side de que han comprado automóviles dañados sin saberlo en el pasado.

David Cohen, mecánico de A&D Automotive en Tampa, dijo que no recomienda comprar un automóvil dañado por la inundación, incluso si ha sido reparado.

“Esa agua puede ser realmente intrusiva. Se abre paso en diferentes módulos y diferentes computadoras, por lo que, aunque tienes un gran vehículo en funcionamiento en este punto, más adelante, tienes fallas en los componentes que son un poco más prematuras porque el agua ha entrado y causó daños ”, explicó.

Carfax tiene una herramienta gratuita de verificación de inundaciones en su sitio web .

Si condujo a través de una inundación esta semana, se recomienda que vaya a ver a un mecánico. Cohen nos dijo que los conductores generalmente subestiman el riesgo de conducir a través de las inundaciones y se sorprenden cuando llevan sus autos para que los miren.

“La mayoría de las veces, totalizará un motor. Una vez que el agua entra, hace lo que se llama ‘hidrobloqueo'”, dijo. “No permite que los pistones se muevan y puede hacer que el motor se atasque”.

E incluso si el motor sobrevive, podría haber otros daños que no ve.

Incluso si todo parece estar bien, los expertos dicen que debe revisar su aceite. Si ve gotas de agua, es probable que los cilindros, que se supone que comprimen aire en lugar de agua, estén rotos. Luego, debe verificar su póliza de seguro y presentar una reclamación.

“Su póliza de seguro de automóvil debe cubrirlo en caso de una inundación si tiene algo llamado ‘cobertura integral'”, dijo Mark Jenkins de AAA. “Eso también suele aplicarse a daños por granizo o inundaciones, cosas así”.