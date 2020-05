Centros de contención de El Salvador son focos de contagio

ese a que las autoridades de salud guatemaltecas piden a Estados Unidos que los migrantes deportados de ese país estén libres del nuevo coronavirus, se siguen reportando casos de contagios entre ellos a su regreso a la nación centroamericana.

Diez deportados más que arribaron el 13 de mayo en un vuelo procedente Alexandría, Luisiana, dieron positivo al virus al ser sometidos a pruebas, luego de que tres resultaran contagiados de ese vuelo de 65 personas, dijo a The Associated Press un funcionario de salud guatemalteco que pidió no se lo identificase porque no estaba autorizado para dar información.