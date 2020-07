Complicada la educación a distancia para niños con dificultades de neurodesarrollo en Puerto Rico

PONCE, Puerto Rico. (WFLA) – A partir de los temblores en el área sur de Puerto Rico y la pandemia, muchos estudiantes continuaron su educación a distancia. Sin embargo, ¿qué ocurre con algunos niños con problemas de neurodesarrollo como Eduardo Antonio Colón Rodríguez? Su padre dijo que la escuela donde asiste su hijo sufrió daños por los temblores ocurridos en el mes de enero, a principios de este año. Desde ese entonces, Eduardo no ha podido asistir a su escuela. Además, el padre mencionó que los servicios de terapias fueron suspendidos a causa de la pandemia por el COVID-19.

“Estaban dándolas porque las dieron no importa que esto estaba así…No se pudo más porque subió esto y no se pudo dar más nada,” dijo Eduardo Colón Fernández.

Eduardo tiene 15 años y es diagnosticado con espectro autista severo. Según el padre, últimamente Eduardo Antonio se ha mostrado más ansioso al igual que él.

“Me trato de meter las pastillas mias y le doy las de él para que esté tranquilo. Y sigo bien porque ya lo conozco y lo entiendo,” dijo Colón Fernández.

A causa del aumento de casos de coronavirus, algunos servicios para Eduardo Antonio se han visto afectados. Aún así, el padre ha podido mantenerse en contacto con el doctor de Eduardo a través de su teléfono celular. Y a pesar de las circunstancias, el padre ha recibido ayuda de otras personas para hacer sus diligencias.

“Gracias a los vecinos que me apoyan, y a mi familia. En verdad no me quejo,” expresó Colón Fernández.

El Departamento de Educación de Puerto Rico anunció el regreso a clases a distancia comenzando en agosto 17. Las clases presenciales comenzarán un mes más tarde si los casos de coronavirus se controlan. En el caso de Eduardo Antonio, su papá dijo que aún desconoce el día de regreso a clases de su hijo en la escuela Ramón Marín.