Dueños aprueban plan para reanudar la NBA con 22 equipos

La entrada del complejo de Wide World of Sports de ESPN en Walt Disney World, el miércoles 3 de junio de 2020, en Kissimmee, Florida. (AP Foto/John Raoux)

La junta de gobernadores de la NBA aprobó el formato que involucra a 22 equipos para reanudar la temporada a finales de julio en un amplio complejo de Disney cerca de Orlando, Florida.

El formato establece que cada equipo disputará ocho partidos para determinar su posición de preclasificado en la postemporada, además de una posible serie adicional en el torneo para establecer el octavo y último lugar que accederá a los playoffs en las conferencias Este y Oeste.

La Asociación de Jugadores de la NBA tiene programada una llamada este viernes para aprobar el plan.

La votación del jueves fue el paso más significativo en el proceso para reanudar la temporada que fue suspendida hace casi tres meses debido a la pandemia de coronavirus.

La liga sigue ultimando otros detalles, incluyendo las especificaciones de un plan para realizar pruebas de coronavirus una vez que los equipos se instalen en el complejo Wide World of Sports de ESPN y calcular las implicaciones financieras de disputar una temporada corta.

“La aprobación de la junta sobre el formato para reiniciar es un paso necesario en el camino a reanudar la temporada”, dijo el comisionado de la NBA Adam Silver. “Aunque la pandemia de COVID-19 presenta un enorme reto esperamos terminar la temporada de manera segura y responsable tomando como base los estrictos protocolos que están siendo finalizados con los oficiales de salud y médicos expertos”.

Mientras, una persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que los detalles de los conversaciones no se han hecho públicos dijo que la Asociación de Jugadores de la NBA y la liga siguen trabajando en un “extenso” documento de protocolos médicos. Los detalles del documento serán compartidos con los equipos una vez que terminen las discusiones, dijo la persona, quien agregó que los equipos recibirán todo con tiempo suficiente para preparar su arribo al complejo de Disney.

La NBA indicó también que planea llevar a cabo la lotería del draft del 25 de agosto. El draft se efectuaría el 15 de octubre y la próxima temporada comenzaría el 1 de diciembre.

Si los 22 equipos que viajen a Disney disputan los ocho partidos antes de comenzar la postemporada, la NBA tendrá 1.059 partidos de temporada regular.

Pero uno de los obstáculos más importantes ya fue superado. Si la situación ocurre como está planeado habrá un campeón de la NBA, en una temporada como ninguna otra, en octubre.

La campaña llegaría a ese mes si la liga mantiene su plan de mantener las reglas de postemporada, siendo cada ronda al mejor de un máximo de siete partidos.

Los equipos probablemente llegarán a Disney alrededor del 7 de julio. Una vez ahí seguirán los campamentos y los equipos tendrán oportunidad de realizar algunos partidos de prueba o de “pretemporada” contra otros equipos antes de reanudar la campaña.

El plan de 22 equipos incluye a todos los que estaban en puestos que repartían boletos para la postemporada cuando se detuvo la campaña, además de todos los que se ubicaban a menos de seis partidos de los sitios de clasificación a los playoffs.