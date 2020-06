El hermano de Floyd aboga por la paz, Trump toma un tono combativo

MINNEAPOLIS (AP) – El hermano de George Floyd abogó por la paz en las calles el lunes, diciendo que la destrucción “no va a traer de vuelta a mi hermano en absoluto”, mientras que el presidente Donald Trump reprendió a la mayoría de los gobernadores de la nación como “débiles” por no tomar medidas más duras sobre la ilegalidad que ha convulsionado ciudades de costa a costa.

Los mensajes en competencia, uno conciliador y otro belicoso, llegaron cuando Estados Unidos se preparaba para otra ronda de violencia en un momento en que el país ya está cediendo debido al brote de coronavirus y el desempleo en el nivel de depresión que ha causado.

“Somos un país que tiene miedo”, dijo Sam Page, ejecutivo del condado en el condado de St. Louis, Missouri, donde la ciudad de Ferguson ha sido sinónimo del movimiento Black Lives Matter desde la muerte en 2014 de Michael Brown, un joven de 18 años de edad durante un enfrentamiento con un oficial blanco. “Somos un país que está enojado. Y somos un país que está cumpliendo la promesa de justicia para todos ”.

En Minneapolis, el hermano de Floyd, Terrence, hizo una emotiva súplica en el sitio donde Floyd fue sujetado al pavimento por un oficial que puso su rodilla en el cuello del hombre esposado durante varios minutos.

La multitud coreó: “¿Cómo se llama? ¡George Floyd! y “¡Uno menos, quedan tres!” en referencia a los cuatro oficiales involucrados en el arresto de Floyd. El oficial Derek Chauvin ha sido acusado de asesinato, pero los manifestantes exigen que sus colegas también sean procesados. Los cuatro fueron despedidos.

La reunión fue en parte un mitin y un elogio improvisado cuando Floyd instó a la gente a detener la violencia y usar su poder en las urnas.

“Si no estoy aquí arruinando a mi comunidad, ¿qué están haciendo?” dijo. “Todos ustedes no están haciendo nada. Porque eso no va a traer a mi hermano de vuelta en absoluto “.

Terrence Floyd