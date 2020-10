EN VIVO AHORA: Barrett se enfrentará a senadores sobre atención médica y precedente legal

WASHINGTON (AP) - Joe Biden dice que "no es un fanático" de agregar escaños a la Corte Suprema, luego de semanas de evitar preguntas sobre la idea que ha sido impulsada por los progresistas y utilizada por los republicanos para atacarlo.

“Ya he hablado, no soy un fanático de empacar en la cancha, pero no quiero salirme de ese tema. Quiero mantenerme enfocado ”, dijo el candidato presidencial demócrata en una entrevista el lunes con el WKRC de Cincinnati.