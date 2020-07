Exclusiva AP: Prince Royce tiene COVID, y algo que decir

NUEVA YORK (AP) — Prince Royce dice que un diagnóstico de COVID-19 lo hizo despertar, y ahora quiere que otros despierten también.

El astro de la bachata reveló que se está recuperando del virus en una entrevista exclusiva con The Associated Press el jueves.

Royce dijo que decidió pronunciarse debido a su creciente frustración por ver gente salir y reunirse sin máscaras, aun cuando los casos se están incrementando en varios estados del país. Y como a muchos, le preocupa que más gente se infecte este fin de semana feriado por el 4 de Julio, Día de la Independencia estadounidense.

“Al principio tuve mucho miedo, pensé ‘nadie puede enterarse, no debo contárselo a nadie’. Pero sentí que tenía el deber de decírselo a mis comunidades. Tú sabes, vivo en Florida, soy de Nueva York, tengo un sitio en California y estoy viendo lo que está ocurriendo alrededor del país. Estoy viendo lo que sucede en el mundo”, dijo Royce vía Zoom desde su casa en Miami.

Para él, todo comenzó hace dos semanas, un domingo, cuando se despertó en la madrugada con un malestar tras haber pasado el día en la piscina haciendo videos de TikTok y lidiando con “un dolor de cabeza bien fuerte”. Pero se lo atribuyó a un día bajo el sol y al aire acondicionado y se volvió a dormir. “No pensé que fuera nada”, señaló.

Cuando se levantó en la mañana, se sentía peor, se tomó la temperatura y tenía 38,3 grados centígrados (101 Fahrenheit). Se tomó unos analgésicos y esperó que se le pasara. El lunes no tenía fiebre, pero el dolor de cabeza no se le iba.

“Dije, ‘voy a hacerme la prueba de COVID sólo para ser responsable, pero no creo que lo tenga’. Así me enteré”, dijo el cantante y compositor. “Estaba en shock. Todavía no lo creo. Todavía pienso que fue un falso (positivo). Todavía pienso, ¿cómo pudo haberme pasado a mí?”

“Me estaba lavando las manos. Estaba desinfectando los paquetes. Estaba usando la máscara. Y creo que para mí simplemente fue un llamado de alerta, como que he estado viendo esto en televisión todos los días, estoy en grupos de WhatsApp con mi familia mandándoles información. Pensé que de seguro no me iba a dar a mí porque estaba ‘tomando las precauciones’”.

Royce no sabe cómo contrajo el virus, pero admite que, tras pasar más de tres meses en cuarentena, la reapertura de bares y restaurantes le dio una falsa sensación de seguridad.

“Estuve en casa todo este tiempo y salí a algunos restaurantes porque las cosas abrieron y pensé, ‘bueno, Florida no ha estado tan mal, Nueva York es la que tiene el problema’. Caí y creo que mucha gente puede caer y va a caer con ese cuento”, dijo. “Eso me hizo pensar, ‘necesito salir y contar mi historia’. Porque es tan frustrante ver gente en los supermercados sin una máscara. Es tan frustrante ver gente siendo irresponsable y no protegiendo a los demás”.

Ni su esposa Emeraude Toubia, quien está de viaje visitando a su abuela, si la gente con la que salió a cenar se ha enfermado.

“No puedo imaginar lo que hubiera pasado si se lo hubiera pegado a mis padres o si mi esposa se lo hubiera pegado a su abuela”, dijo. “Y tengo suerte. Soy muy afortunado de no habérselo pegado a nadie, espero”.

Aunque en general se siente bien y se mantiene positivo, algunos días han sido mejores que otros. Dijo que se mareó un poco tras una reciente sesión de ejercicios.

En la mayoría de la gente, el coronavirus causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos, que suelen aliviarse en dos a tres semanas. En algunos, especialmente adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes, puede ocasionar enfermedades más severas como neumonía, e incluso la muerte.

Royce, de 31 años, ha tenido 18 números uno en la radio y ha recibido 22 Premios Billboard de la Música Latina y 13 nominaciones al Latin Grammy por éxitos como “Darte un beso”, “El amor que perdimos” y “Soy el mismo”. Su más reciente álbum, “Alter Ego”, encabezó la lista Top Latin Albums de Billboard en febrero. Tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram y quiere que sus fans sepan que todos somos vulnerables.

“Sólo porque seas joven no quiere decir que no te va a dar”, dijo Royce. “Espero que mi historia pueda educar a la juventud, a la gente que está tratando de salir este fin de semana por el feriado, a la gente que está yendo a bares porque están abiertos”.

“No sean egoístas cometiendo los mismos errores que probablemente yo cometí”, concluyó.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.