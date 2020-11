Fatídico incendio resultó en nuevas pautas de seguridad en edificios y hoteles en todo el país

WICHITA, Kan. (KSNW) – Un hombre de Wichita paso casi 100 días en el hospital por complicaciones de COVID-19. Antonio Santiago dice que fue internado en el hospital Wesley Medical Center el miércoles, 5 de agosto. Lo único que se acuerda de ese día fue los doctores le administraron oxígeno para respirar.

“Pero le doy gracias a dios, me dio otra oportunidad de vivir,” dijo Santiago. “Estuve un mes en coma. Yo no sabía nada, nada, nada– yo no supe nada.”