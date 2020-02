FDA aprueba primer tratamiento infantil para alergia al maní

MIAMI (AP) — En los últimos preparativos de su presentación del domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jennifer López dijo sentirse segura de que todo ocurre en el momento adecuado.

“Por muchos años pensé hacer el Super Bowl y era algo que quería hacer”, dijo. “Ahora es cuando Dios me eligió para hacerlo”, agregó la noche del sábado en una entrevista con The Associated Press, durante un receso de sus ensayos.