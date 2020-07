Hombre diseña una máscara híbrida y protectora facial para niños que regresan a la escuela

BRADENTON, Florida (WFLA) – Casi todos los distritos escolares han decidido regresar a la escuela, lo que significa máscaras para todos los estudiantes y maestros, pero eso también puede significar problemas para los estudiantes más jóvenes.

Tyton Design and Development es una empresa de fabricación que ha tenido que girar en los últimos meses.

“Hasta que comenzamos a hacer las cosas de PPE, éramos fabricantes de accesorios para sillas de ruedas”, dijo Ty Salvatore, el propietario.

Al hacer más de 300,000 máscaras, el propietario vio una nueva necesidad. Los estudiantes que regresen a la escuela necesitarán máscaras, pero la mayoría de las máscaras están hechas para adultos, no para niños.

“Sé la importancia de tener que ver la boca de alguien cuando te están hablando. Cuando los niños están aprendiendo o tienen una discapacidad o una dolencia, quería encontrar algún tipo de híbrido”, dijo Salvatore.

La idea surgió de su propia experiencia al crecer con discapacidad auditiva.

“Se limpia muy fácilmente. La parte superior está hecha de un material similar a la piel. Por lo tanto, es muy suave y no suda. De hecho, utilizamos esto en cojines para sillas de ruedas”, explica Salvatore.

La máscara híbrida de $ 3 y el protector facial ya se están volviendo populares en otras industrias, dice el diseñador.

“La gente de la hospitalidad les ruega. Los peluqueros los quieren”, dijo Salvatore.

8 On Your Side habló con la demostración de objetivos más pequeña sobre las máscaras y dicen que les gusta que no les haga daño a los oídos o la nariz, lo que les permite usarlos casi todo el día.

“Bueno, no todo el día. Por lo general, nos los quitamos y los ponemos sobre la mesa cuando almorzamos o meriendas”, dijo Austin Salvatore, de 5 años, junto con su hermano Lucas, de 6 años.

Salvatore se ha comunicado con los gobiernos locales y los distritos escolares sobre las máscaras. Aquellos que deseen obtener más información sobre las máscaras pueden obtenerlas aquí .