4 cosas que debe saber sobre la batalla de Trump contra el coronavirus

WASHINGTON (NEXSTAR) – El presidente Donald Trump confirmó que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo por el coronavirus.

Trump tiene 74 años, lo que lo pone en mayor riesgo de complicaciones graves por un virus que ahora ha matado a más de 205.000 personas en todo el país. En un memorando, el médico del presidente dijo que el presidente y la primera dama “están bien en este momento” y “planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia”.

Aquí hay 4 cosas que debe saber sobre el diagnóstico de Trump y la batalla contra el coronavirus:

Trump es considerado de “alto riesgo”

La edad y la obesidad son dos de los factores que hacen que una persona tenga “alto riesgo” de sufrir complicaciones por el coronavirus.

Las personas en el rango de edad de 65 a 74 enfrentan un riesgo cinco veces mayor de hospitalización que los adultos de entre 18 y 29 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Además, los estudios muestran que el exceso de peso aumenta las posibilidades de complicaciones graves por una infección por coronavirus. Un estudio de más de 5200 personas infectadas, incluido el 35% que eran obesas, encontró que las posibilidades de hospitalización aumentaban para las personas con un IMC más alto, incluso cuando se tienen en cuenta otras afecciones que podrían ponerlas en riesgo.

Se cree que el IMC del presidente es de alrededor de 30, lo que lo clasificaría como levemente obeso u obeso, aunque las pautas médicas pueden diferir.

Según la Clínica Mayo, las personas con varias afecciones crónicas tienen más probabilidades de experimentar síntomas peligrosos si se infectan con COVID-19. Estos incluyen obesidad severa y enfermedades cardíacas graves.

La supervivencia es muy probable

“Las probabilidades están a su favor”, dijo el Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico en jefe de CNN, al reaccionar al diagnóstico del presidente.

Gupta señaló que incluso con sus riesgos médicos, hay un 90-95% de posibilidades de que Trump supere esto.

El mundo de la medicina ha avanzado mucho desde el apogeo de la pandemia en marzo y abril. Las tasas de mortalidad en los Estados Unidos continúan cayendo, dijo el Dr. Cyrus Shahpar, ex científico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Ahora en el grupo sin fines de lucro Resolve to Save Lives.

“La tasa de letalidad acumulada en Estados Unidos en abril fue de alrededor del 5%. Ahora estamos alrededor del 3% ”, dijo Shahpar.

Está claro que los tratamientos también afectan la supervivencia, dijeron muchos médicos. Las personas que han muerto a causa de COVID-19, especialmente las que participaron en estudios, han ayudado a revelar qué medicamentos ayudan o no.

Aparte de la medicación, “la tasa de letalidad está mejorando con el tiempo a medida que los médicos se vuelven más expertos en el cuidado de estos pacientes muy enfermos”, dijo el Dr. Gary Gibbons, director del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE. UU.

Trump probablemente contrajo el virus de un asesor

El anuncio de Trump se produjo horas después de que confirmara que Hope Hicks, una de las asistentes más confiables y con más años de servicio, había sido diagnosticada con el virus el jueves. Hicks comenzó a sentir síntomas leves durante el viaje en avión a casa desde un mitin en Minnesota el miércoles por la noche, según un funcionario de la administración que habló bajo condición de anonimato para revelar información privada. Ella fue aislada de otros pasajeros a bordo del avión, dijo la persona.

Hicks había estado con Trump y otro personal de alto nivel a bordo del Marine One y el Air Force One en ruta a ese mitin y había acompañado al presidente al debate presidencial del martes en Cleveland, junto con miembros de la familia Trump. No usaron máscaras durante el debate, en violación de las reglas del lugar.

No está claro dónde los Trump y Hicks pueden haber contraído el virus, pero en una entrevista con Fox el jueves por la noche, Trump pareció sugerir que pudo haber sido propagado por alguien en el ejército o las fuerzas del orden.

“Es muy, muy difícil cuando estás con gente del ejército o de las fuerzas del orden y ellos se acercan y quieren abrazarte y besarte”, dijo, “porque realmente lo hemos hecho. un buen trabajo para ellos. Y te acercas. Y pasan cosas “.

Preguntas sobre lo que sigue

Si bien actualmente no hay evidencia de que Trump esté gravemente enfermo, la prueba positiva plantea preguntas sobre qué sucedería si quedara incapacitado debido a una enfermedad.

La Enmienda 25 de la Constitución detalla los procedimientos bajo los cuales un presidente puede declararse “incapaz de cumplir con los poderes y deberes” de la presidencia. Si hiciera esa llamada, Trump transmitiría una nota escrita al presidente pro tempore del Senado, el senador republicano Chuck Grassley de Iowa, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California. Pence se desempeñaría como presidente en funciones hasta que Trump transmitiera “una declaración escrita en sentido contrario”.

El vicepresidente y una mayoría del Gabinete u otro organismo establecido por ley, también pueden declarar al presidente incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo, en cuyo caso Pence “asumiría inmediatamente los poderes y deberes del cargo como interino Presidente ”hasta que Trump pudiera proporcionar una declaración escrita de lo contrario.

Associated Press contribuyó a este informe.