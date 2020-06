Actualización de coronavirus: más de 2,000 casos de COVID-19 en RVA; Pruebas en Chesterfield, Richmond esta semana

RICHMOND, Va. (WRIC) – Aquí está lo último sobre la pandemia de coronavirus del 22 de junio de 2020:

El Departamento de Salud de Virginia informó 58.465 casos de COVID-19: 55.949 confirmados y 2.516 probables el lunes. La cifra de muertos es ahora de 1.620.

La Asociación de Hospitales y Atención Médica de Virginia informó que 7.663 personas con el virus han sido liberadas del hospital. El VDH y el VHHA no informan recuperaciones.

Prueba COVID-19 en Chesterfield

El miércoles, el Departamento de Salud de Chesterfield realizará una prueba COVID-19 sin cita previa. Si tiene síntomas de coronavirus y desea hacerse la prueba, llame al CHD al 804-318-8207.

La prueba se llevará a cabo en el Greenleigh Mobile Home Park en 14006 Stevenhurst Drive.

Pruebas gratuitas de coronavirus en Richmond esta semana

Habrá pruebas gratuitas en toda la ciudad esta semana. Aquí es cuándo y dónde están sucediendo:

Martes 23 de junio: 9 a.m. a 11 a.m.en Southwood Management Properties, 1400 Southwood Parkway.

Jueves 25 de junio: 9 a.m. a 11 a.m.en el Centro de Recreación East Henrico, 1440 N Laburnum Ave.

Los eventos son para personas que tienen Medicaid o que no tienen seguro, que tienen 5 años o más y que tienen síntomas similares a los de la gripe. La preinscripción es muy recomendable; para registrarse llame al 804-205-3501 en cualquier momento entre las 8 a.m. y las 6 p.m. De lunes a viernes.