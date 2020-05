Actualización del coronavirus: Virginia comienza “Fase Uno”; DMV en Richmond permanecerá cerrado

RICHMOND, Va. (WRIC) - Richmond no iniciará la "fase uno" del plan de reapertura de Virginia hasta al menos el 29 de mayo, dos semanas después de que la mayoría del estado comenzará a relajar las restricciones de coronavirus, luego de una decisión del gobernador Ralph Northam (D) el jueves para conceder la solicitud de la ciudad de retrasar la reapertura.

"Como dije anteriormente, las pautas de la Fase Uno de Virginia representan un piso, no un techo", dijo Northam en un comunicado. "He alentado a los líderes locales a solicitar exenciones cuando sea apropiado, y me complace otorgar los retrasos tanto para el condado de Accomack como para la ciudad de Richmond".