Actualizaciones de coronavirus: Northam presentará plan de reapertura para Virginia

CUIDAD DE RICHMOND, Va. (WRIC) — Aquí está lo último sobre la pandemia de coronavirus del 4 de mayo de 2020:

El Departamento de Salud de Virginia reportó 19,492 casos de COVID-19 – 18,640 confirmados y 852 probables – el lunes. Más de 122,000 virginianos han sido probados para el virus.

En este momento, 684 personas han muerto en Virginia por COVID-19 y 2.700 personas han sido hospitalizadas con el virus.

Northam presentará plan de reapertura para Virginia

El gobernador Ralph Northam presentará sus pautas de reapertura para Virginia y dará una actualización sobre el brote de coronavirus hoy a las 2 p.m.

Northam dijo que describiría los próximos pasos del estado para reabrir la economía en su conferencia de prensa el viernes.

“Todos quieren saber qué viene después”, dijo Northam. “Hemos frenado la propagación, pero aún no hemos salido del bosque. Debemos continuar avanzando con cuidado “.

La orden ejecutiva original de Northam cerró negocios no esenciales hasta el 23 de abril, pero extendió el cierre al 8 de mayo. No dijo si eso se extendería nuevamente o no hoy.