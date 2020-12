Aquí estan las nuevas restricciones de COVID-19 en Virginia

RICHMOND, Va. (WRIC) — El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ha emitido nuevas restricciones de coronavirus para ayudar a mitigar la propagación del COVID-19. Estas restricciones son en respuesta al aumento de casos y hospitalizaciones en el estado.

El estado ahora está viendo más de 4,000 casos nuevos por día en promedio. En mayo, el Departamento de Salud de Virginia informaba un promedio de 1.200 nuevos casos diarios.

Estas medidas de coronavirus entrarán en vigencia a las 12:01 a.m. del lunes 14 de diciembre.

Orden de permanencia en casa modificada

Todos los habitantes de Virginia deben quedarse en casa entre las 12 y las 5 a.m. Las excepciones incluyen obtener alimentos y bienes, viajar hacia y desde el trabajo y buscar atención médica.

Requisito de máscara universal

Cualquier persona mayor de 5 años en Virginia debe usar una cubierta facial cuando esté en ambientes interiores compartidos con otros y cuando esté al aire libre a menos de dos metros de otra persona. Esta orden amplía el mandato actual de máscaras en todo el estado, que ha estado en vigor desde el 29 de mayo.

Reducción de reuniones sociales

Todas las reuniones sociales están limitadas a 10 personas. Las reuniones sociales incluyen, pero no se limitan a, fiestas, celebraciones u otros eventos sociales, independientemente de si ocurren en el interior o al aire libre. Esto no se aplica a los servicios religiosos, entornos laborales o educativos. Los restaurantes y las tiendas minoristas ya se rigen por estrictos requisitos de distanciamiento social y no están incluidos en este límite.

Los eventos afectados por estos límites de noticias incluyen bodas, seminarios y fiestas. El número máximo de personas permitidas en una reunión anteriormente era de 25.

Límites continuos en los establecimientos de comida

Los restaurantes de Virginia se rigen actualmente por estrictos requisitos de distanciamiento social y desinfección, que siguen vigentes.

Teletrabajo

Se recomienda encarecidamente a los empleados que pueden teletrabajar que lo hagan, dijo Northam.

Escuelas

El jueves no se anunciaron nuevas restricciones para los sistemas escolares. La administración de Northam permitirá que las localidades continúen implementando regulaciones específicas para las escuelas. Sin embargo, Northam está animando a las escuelas a ser creativas cuando se trata de juegos y espectadores.

Lugares de adoración

El gobernador no estableció nuevos límites de capacidad en los lugares de culto. A pesar de esto, todavía está instando a los líderes religiosos a mantener seguras a sus congregaciones durante las vacaciones. Les pidió que “lideren el camino” durante Hannukah y Navidad, animándolos a realizar ceremonias de adoración al aire libre o en línea.

Si las ceremonias de adoración se llevan a cabo en interiores, Northam pide que se usen máscaras en todo momento.

Aplicación de restricciones

La aplicación de las nuevas restricciones de reunión social se llevará a cabo de la misma manera que las restricciones de reunión anteriores. El departamento de salud local recibe informes del público y luego ofrecerá educación y orientación como primer paso. Si es necesario realizar un seguimiento, el departamento de salud local se referirá a la agencia correspondiente. Catherine Long, del Distrito de Salud de Richmond Henrico, dice: “Si es necesario, podemos tomar medidas de cumplimiento”.

En el pasado, Long dice que han recibido algunos informes sobre reuniones que rompen las restricciones estatales. El distrito de salud pudo resolver esos problemas.

Según la Orden Ejecutiva 72 de Virginia, la aplicación de las restricciones de coronavirus en las empresas se delega a los distritos de salud locales. Long dice que esto puede incluir restaurantes, establecimientos que sirven bebidas alcohólicas, mercados de agricultores, negocios de ladrillo y mortero no esenciales, instalaciones de acondicionamiento físico, instalaciones de cuidado personal / aseo, campamentos, campos de tiro bajo techo, playas públicas, hipódromos / pistas de carreras, parques de diversiones, zoológicos, negocios de entretenimiento y esparcimiento, deportes recreativos y negocios esenciales.