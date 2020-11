Elecciones 2020: ¿Quién ganará la carrera por la Casa Blanca?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Es Donald Trump contra Joe Biden mientras el país busca decidir quién pasará los próximos cuatro años en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump espera ganar un segundo mandato al frente de la nación junto al vicepresidente Mike Pence, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden busca derrocarlo y convertirse en presidente con su compañera de fórmula Kamala Harris a su lado.

Esta historia contendrá actualizaciones en vivo a continuación a medida que aparezcan los resultados. Las últimas actualizaciones aparecerán en la parte superior (siempre ET).

6:15 a.m .: Joe Biden está a solo seis votos electorales de los 270 que necesita para ganar las elecciones.

Trump, con 214, aún puede ganar, pero enfrenta una batalla cuesta arriba. Para llevar la Casa Blanca, Trump tendrá que ganar los cuatro campos de batalla restantes: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Nevada.

La campaña de Trump presentó demandas en los estados de Pensilvania, Michigan y Georgia, y exigió un recuento en Wisconsin.

La campaña está demandando a Michigan y Pensilvania para detener el conteo de votos y le está pidiendo a un juez en Georgia que ordene al condado de Chatham que asegure y dé cuenta de las boletas recibidas después de las 7 p.m. el día de las elecciones. En Georgia, las boletas deben recibirse antes de las 7 p.m. el día de las elecciones para poder contar.

La ventaja de Trump en Georgia se redujo a 19.000 votos durante la noche.

5:00 a.m .: Docenas de partidarios enojados de Trump descendieron a las sedes electorales en Phoenix y Detroit mientras se contaban las boletas en los dos estados clave.

“¡Detén la cuenta!” los partidarios de Trump corearon en Detroit. “¡Detén el robo!” dijeron en Phoenix.

Las protestas siguen los comentarios de Trump sobre problemas importantes con el recuento de votos. Sin evidencia, el presidente sugirió el miércoles que perdió el liderazgo en varios estados debido a “volcados de boletas sorpresa”.

10:15 p.m .: El Secretario de Estado de Georgia informa que hay aproximadamente 90,735 boletas que aún deben contarse en Georgia con solo 31,748 votos que separan a Trump y Biden.

9:00 p.m .: El Secretario de Estado de Georgia informa que hay aproximadamente 107,700 boletas que aún deben contarse en Georgia con solo 38,120 votos que separan a Trump y Biden.

“Los funcionarios de numerosos condados continúan contando las boletas, con fuertes protocolos de seguridad para proteger la integridad de nuestra elección”, dijo Raffensperger. “Hace tiempo que anticipamos, y lo dijimos públicamente, que el conteo probablemente se llevaría a cabo hasta el miércoles por la noche y quizás el jueves por la mañana. Estamos en camino de lograrlo de manera responsable, asegurando que se escuche la voz de todos los votantes elegibles. Es importante actuar con rapidez, pero es más importante hacerlo bien “.

7:10 p.m .: La campaña del presidente Donald Trump y el Partido Republicano de Georgia han presentado una demanda contra la Junta Electoral del condado de Chatham pidiendo a un juez que ordene al condado que asegure y contabilice las boletas recibidas después de las 7 p.m. el día de las elecciones.

La demanda alega que un observador republicano observó a un trabajador electoral tomar boletas de votantes ausentes sin procesar de una habitación trasera y mezclarlas en boletas de votantes ausentes procesadas a la espera de ser tabuladas.

En Georgia, las boletas deben recibirse antes de las 7 p.m. el día de las elecciones para poder contar. El condado de Chatham contiene Savannah y se inclina hacia los demócratas.

4:25 p.m .: Joe Biden ganó el estado de Michigan.

Según el último recuento de Associated Press, Joe Biden tiene actualmente 264 votos electorales.

La campaña de Trump dijo que presentó demandas el miércoles en Pensilvania y Michigan, sentando las bases para impugnar el resultado en estados indecisos que podrían determinar si el presidente Donald Trump tiene otros cuatro años en la Casa Blanca.

4 p.m .: Joe Biden habló con los medios después de ser nombrado ganador proyectado en Wisconsin.

“No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para informar cuando finalice el conteo, creemos que seremos los ganadores”, dijo.

3:30 p.m .: La campaña del presidente Donald Trump está demandando para detener el recuento de votos de Pensilvania por la falta de “transparencia” en el proceso, según Associated Press.

3:15 p.m .: La campaña de Trump dijo que presentó una demanda el miércoles en un tribunal estatal de Michigan exigiendo acceso a los lugares donde se cuentan las boletas en uno de los estados indecisos que podrían determinar si el presidente Donald Trump tiene otros cuatro años en la Casa Blanca.

La campaña dijo que está pidiendo una interrupción temporal del conteo hasta que se le dé un “acceso significativo” en numerosos lugares y se le permita revisar las boletas que ya se han abierto y procesado. Trump está un poco detrás del nominado demócrata Joe Biden en Michigan.

2:20 pm: Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en el campo de batalla de Wisconsin, asegurando los 10 votos electorales del estado y recuperando una parte clave del muro azul que se les escapó a los demócratas hace cuatro años.

Associated Press llamó a Wisconsin por Biden después de que los funcionarios electorales en el estado dijeron que se habían contado todas las boletas pendientes, excepto unos pocos cientos en un municipio y una pequeña cantidad esperada de boletas provisionales.

La campaña de Trump ha solicitado un recuento. Los recuentos estatales en Wisconsin han cambiado históricamente el recuento de votos por solo unos pocos cientos de votos; Biden lidera por .624 puntos porcentuales de casi 3.3 millones de boletas contadas.

La victoria de Biden lo eleva a 248 votos electorales, mientras que Trump tiene 214. Se necesitan 270 para ganar la presidencia.

1:45 p.m .: Bill Stepien, director de campaña del presidente Donald Trump, dice que el presidente planea solicitar “inmediatamente” un recuento en el estado de Wisconsin, campo de batalla, donde la carrera sigue cerrada.

En Wisconsin, si una carrera está dentro de 1 punto porcentual, el candidato final puede forzar un recuento.

El miércoles por la tarde, Biden tenía una ventaja de solo 20.000 votos. Un funcionario electoral estatal le dijo a NBC News que todos los votos habían sido contados.

1:30 p.m .: Joe Biden rompió el récord de un viejo amigo el miércoles cuando obtuvimos la mayor cantidad de votos emitidos en una elección presidencial de Estados Unidos.

Biden ha obtenido al menos 70,159,899 votos en 2020 (a la 1:30 p.m. ET) en comparación con el récord del presidente Barack Obama de 69,498,516 en 2008.

Por supuesto, se espera que el total de votos de Biden aumente a medida que se cuenten los votos adicionales.

10:35 a.m .: Después de que su liderazgo en estados clave como Michigan, Wisconsin y Pensilvania disminuyó ligeramente durante la noche, el presidente Donald Trump pareció cuestionar los resultados de las elecciones el miércoles por la mañana.

“Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados y controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los vertederos de papeletas sorpresa [por correo]. MUY EXTRAÑO, ¡y los “encuestadores” lo entendieron completamente e históricamente mal! ” Trump tuiteó.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Continuó llamando a los vertederos de votos “devastadores en su porcentaje y poder de destrucción”.

How come every time they count Mail-In ballot dumps they are so devastating in their percentage and power of destruction? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter marcó el tweet del presidente por ser potencialmente “engañoso sobre una elección u otro proceso cívico”.

Biden tiene una ligera ventaja en Wisconsin, liderando por 1 punto porcentual, y también lidera en Michigan por apenas .3 puntos. En Pennsylvania, Trump lidera en 9 puntos porcentuales.

10 a.m .: Ambas campañas presidenciales están cambiando su enfoque a Wisconsin, Michigan y Pensilvania, tres estados de batalla que podrían resultar cruciales para determinar quién gana la Casa Blanca.

Biden tiene una ligera ventaja en Wisconsin, liderando por 1 punto porcentual, y también lidera en Michigan por apenas .3 puntos.

En Pennsylvania, Trump lidera en 9 puntos porcentuales.

5 a.m .: NBC News proyecta que Joe Biden ha ganado Hawaii, obteniendo cuatro votos electorales.

4:15 a.m .: La campaña de Joe Biden dice que está preparada para una batalla legal si el presidente Donald Trump le pide a la Corte Suprema que deje de contar las boletas.

El miércoles por la mañana temprano, el presidente dijo que “irá a la Corte Suprema de Estados Unidos” y que quiere que “se detenga toda la votación”.

En una declaración enviada a Associated Press, la directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, calificó los comentarios de Trump como “escandalosos, sin precedentes e incorrectos”, y dijo que la campaña de Biden tiene “equipos legales listos para desplegarse para resistir ese esfuerzo”. Y ella dice: “Ellos prevalecerán”.

3:06 a.m .: Associated Press dice que Joe Biden ganó al menos tres de los cuatro votos electorales de Maine en la elección del martes.

Usando el “método del distrito del Congreso”, Maine y Nebraska son los únicos estados de la nación que dividen sus votos del Colegio Electoral en lugar de un ganador que se lo lleva todo.

Biden ganó la votación a nivel estatal y obtuvo un voto electoral, ganando el primer distrito del Congreso de Maine.

2:52 a.m .: The Associated Press ha pedido a Arizona que Joe Biden se convierta en el segundo candidato presidencial demócrata desde 1948 en ganar el bastión republicano desde hace mucho tiempo.

2:50 a.m .: The Associated Press ha anunciado que aún no convocará la carrera presidencial porque ninguno de los candidatos ha obtenido los 270 votos necesarios del colegio electoral para reclamar la victoria.

2:41 a.m .: El presidente Donald Trump se compromete a pedirle a la Corte Suprema que evalúe las elecciones inconclusas. Associated Press no ha declarado un ganador en la carrera presidencial.

Trump compareció ante sus partidarios en la Casa Blanca el miércoles por la mañana temprano y lloró por los resultados de las elecciones, calificando el proceso de “un gran fraude en nuestra nación”. Pero no hay evidencia de juego sucio en el suspenso.

1:31 a.m .: El presidente Donald Trump ganó cuatro de los cinco votos electorales de Nebraska, mientras que el demócrata Joe Biden ganó un voto electoral del estado.

1:20 a.m .: El presidente Donald Trump dice que planea hacer una declaración el miércoles por la mañana temprano, ya que la carrera sigue demasiado cerca para ser convocada.

Ni Trump ni el demócrata Joe Biden han alcanzado el umbral de 270 votos del Colegio Electoral.

Trump insiste en un tuit que “¡No se pueden emitir votos después del cierre de los polacos!” aunque, en varios estados, las papeletas se pueden contar si llegan después del día de las elecciones.

1:10 a.m .: NBC News ha llamado a Texas por Donald Trump.

12:55 a.m .: Joe Biden apareció el miércoles después de la medianoche para hablar sobre los resultados de las elecciones que han dejado el resultado en la balanza.

12:35 a.m .: The Associated Press y NBC News han llamado a Florida para Donald Trump y sus 29 votos electorales.

12:20 a.m .: El demócrata Joe Biden hablará en breve sobre los resultados de las elecciones, ya que muchos de sus estados clave siguen demasiado cerca para llamar.

La campaña de Biden reunió al grupo de prensa que lo cubre en Wilmington, Delaware, para una declaración de la mañana del miércoles, pero no ofreció más orientación.

12:19 a.m .: The Associated Press ha llamado a Iowa y Montana por Donald Trump.

12:15 a.m .: The Associated Press llamó a Minnesota en busca de Joe Biden.

12:05 a.m .: The Associated Press llamó a Hawái por Joe Biden.

12:00 p.m .: NBC News proyecta que Trump ganará Ohio.

11:00 p.m .: The Associated Press llamó a California, Oregon y Washington por Joe Biden. Associated Press ha llamado a Idaho por Donald Trump.

10:30 p.m .: NBC News ha llamado a Utah por Donald Trump. The Associated Press informa que Trump también ganó Missouri.

10:25 p.m .: NBC News informa que los demócratas mantendrán el control de la Cámara de Representantes. NBC News ha llamado a New Hampshire por Joe Biden.

10:00 p.m .: The Associated Press ha llamado a Kansas por Donald Trump.

9:45 p.m .: The Associated Press dice que Florida tiene un 91% de ventaja y que el presidente Trump tiene una ventaja del 3,5% en este momento. NBC News dice que el estado todavía está demasiado cerca para llamar.

9:15 p.m .: NBC News llamó a Colorado por Joe Biden.

9:00 p.m .: The Associated Press llamó a Nuevo México y Nueva York para hablar con Joe Biden. Associated Press ha llamado a Luisiana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming para el presidente Trump.

8:41 p.m .: NBC News informa que Florida está demasiado cerca para ser llamado.

8:30 p.m .: The Associated Press llamó a Illinois por Joe Biden. The Associated Press ha llamado a Arkansas para el presidente Trump.

8:20 p.m. Associated Press ha llamado a Connecticut y Rhode Island por Joe Biden. The Associated Press llamó a Alabama, Mississippi y Carolina del Sur para el presidente Trump.

8:10 pm: The Associated Press llamó a Tennessee para el presidente Trump.

8:00 p.m .: NBC News llamó a Oklahoma para el presidente Trump. NBC News ha llamado a Maryland, Nueva Jersey, Massachusetts, Distrito de Columbia y Delaware por Joe Biden.

7:38 p.m .: The Associated Press llamó a Virginia por Joe Biden.

7:30 p.m .: The Associated Press ha llamado a Virginia Occidental para el presidente Trump.

7:10 p.m .: NBC News llamó a Indiana para el presidente Trump.

7:05 p.m .: The Associated Press llamó a Kentucky para el presidente Trump y Vermont para Joe Biden.

7 p.m .: Las urnas en el área de Tampa Bay han cerrado. Si hace cola a las 7 p.m. hora local, se le permite emitir su voto.

Varios condados en el área del Panhandle están abiertos hasta las 8 p.m. ET debido a la diferencia horaria.

6 p.m .: Las urnas están abiertas por una hora más en el área de Tampa Bay. Las urnas de Florida cierran a las 7 p.m. hora local. Varios condados en el área del Panhandle están abiertos hasta las 8 p.m. ET debido a la diferencia horaria.

Si hace cola a las 7 p.m. hora local, se le permite emitir su voto.

Si bien todos los ojos están puestos en las elecciones presidenciales de este año, el control del Senado también está en juego. Los dos senadores de Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, no están listos para la reelección este año, pero varios escaños en los estados vecinos podrían terminar cambiando.

Florida tiene varios escaños en la Cámara de Representantes en juego, incluidos ocho en el área de Tampa Bay.