Junta escolar de Chesterfield aprueba inicio virtual del año académico 2020-21

CONDADO DE CHESTERFIELD, Virginia (WRIC) – Los estudiantes de la escuela Chesterfield no regresarán al salón de clases en otoño.

La Junta Escolar del Condado de Chesterfield aprobó un comienzo virtual para el año escolar 2020-21 luego de una votación de 4-1. 8News informó que el superintendente de las escuelas de Chesterfield, Merv Daugherty, dijo a los maestros en un correo electrónico el lunes que el distrito había planeado recomendar comenzar el próximo año escolar en línea y desarrollar un enfoque gradual para su plan de reapertura.

La votación se produce después de que un grupo de padres y maestros de Chesterfield se reunieron antes de la reunión de la junta escolar del lunes para compartir sus puntos de vista sobre el plan de reapertura del condado.

Las escuelas de Chesterfield encuestaron a los residentes del condado del 18 de junio al 12 de julio sobre sus ideas sobre cómo el distrito debería avanzar con el inicio del año escolar que se acerca rápidamente. Los resultados de la encuesta revelaron que el 82 por ciento de los padres / tutores estaban a favor de enviar a sus hijos de regreso al aula para recibir instrucción en persona en el otoño; El 18 por ciento de los padres / tutores criticaron la idea.

Se recibieron más de 13,000 respuestas, que representan a más de 22,000 estudiantes.

En cuanto a la reunión de la junta escolar del lunes por la noche, los miembros dijeron que se registraron más de 1,000 comentarios. Durante la parte de comentarios públicos de la reunión, 26 personas hablaron, todas con opiniones diferentes. La mayoría, sin embargo, estaban a favor del aprendizaje en persona.

Unos maestros jubilados de las escuelas de Chesterfield le dijeron a la junta, “especialmente los estudiantes más jóvenes, aprenden estructura, habilidades sociales que no pueden aprender virtualmente. Muchos estudiantes han sufrido emocional, psicológica e incluso físicamente al no estar en la escuela. No parecemos considerar esos problemas “.