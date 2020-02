Matrícula estatal para inmigrantes indocumentados espera firma del gobernador de Virginia

RICHMOND, Virginia (WRIC) – Yanet Amado, de 24 años, dice que ha estado yendo a la escuela en Virginia desde el tercer grado.

“Sabía que estaba indocumentado desde el principio”, dijo Amado. “Desafortunadamente, no sabía las implicaciones, no sabía el proceso, no sabía lo que realmente significaba”.

Durante seis años, Amado ha estado compartiendo su historia en el Capitolio estatal, diciéndole a los legisladores que no podía permitirse obtener un título de cuatro años sin matrícula estatal o ayuda financiera. También comenzó la Alianza de inmigrantes intercolegiales de Virginia.

“Es tan importante que no dejemos atrás a ningún estudiante porque cada estudiante debería tener la capacidad de obtener una educación superior”, dijo Amado.

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, permite a estudiantes como Amado acceder a la matrícula estatal. Ahora es una estudiante de último año en la Virginia Commonwealth University con planes de graduarse en mayo.

Un proyecto de ley que ahora se aprobó en ambas cámaras de la Asamblea General de Virginia podría restaurar la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados en los 39 colegios y universidades públicas de Virginia.

Para ser elegible, un estudiante debe graduarse de una escuela secundaria de Virginia, pública, privada o en el hogar, después de asistir durante al menos dos años. Un GED también sería aceptado. Actualmente, el proyecto de ley solo se aplica a las personas que se graduaron en julio de 2008 o después.

La versión del Senado de este proyecto de ley requiere que los estudiantes indocumentados demuestren que ellos o su tutor legal pagaron al menos dos años del impuesto estatal sobre la renta en Virginia antes de ser elegibles para la tasa de descuento.

Se espera que el gobernador Ralph Northam firme la legislación cuando llegue a su escritorio.