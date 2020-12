Primera línea directa bilingüe en español para víctimas de violencia en Virginia

RICHMOND, Va. (WRIC) — El mes que viene, la organización, Latinos in Virginia Empowerment Center, comenzará la primera línea directa bilingüe en español en todo el estado, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para víctimas de violencia.

La línea directa se abrirá el lunes 4 de enero de 2021.

Esta línea fue diseñada para dar acceso a muchas personas en Virginia que luchan contra el abuso doméstico pero no buscan ayuda o piensan que la ayuda no existe debido a la barrera del idioma.

A través de esta iniciativa, Latinos in Virginia Empowerment Center se esfuerza por garantizar que las víctimas de la violencia que hablan español y buscan servicios de emergencia no escuchan la frase “Lo siento, no hablo español.”

Hoy en RVA entrevisto a Elvira De la Cruz de Latinos in Virginia Empowerment Center para que los pudiera contar más sobre la organización y la línea directa. Mira la entrevista a continuación:

Latinos in Virginia 24/7 Hotline en español es la primera y única de su tipo para víctimas en Virginia que puede garantizar que los servicios siempre se brindaran en español por defensores bilingües, biculturales y capacitados.

Si sufre de violencia doméstica, llame a la línea directa a partir del lunes 4 de enero al (888) 969-1825.