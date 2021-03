Tercer cheques de estímulo: ¿Qué tan pronto recibirá $ 1,400?

WASHINGTON (NEXSTAR) – El paquete federal de ayuda para la pandemia de $ 1,9 billones está a solo unos días, si no horas, de llegar al escritorio del presidente Joe Biden, lo que significa que su próximo cheque de ayuda está en camino.

En este punto, se espera que la Cámara dé su aprobación final esta semana. Ese es el último paso antes de obtener la firma de Biden y hacer oficial el trato.

Entonces, ¿cuándo podrías empezar a ver el dinero? Es posible que algunas personas conectadas con el IRS a través del depósito directo puedan ver los pagos la próxima semana.

Con dos rondas de cheques en marcha desde el comienzo de la pandemia, el Departamento del Tesoro ya tiene el proceso y el flujo de trabajo en su lugar. Según la última ronda de pagos de $ 600, es probable que los fondos se agoten en cuestión de días. Sin embargo, esta será la primera vez que se distribuya dinero bajo la administración de Biden.

El nuevo presidente ha estado dispuesto a comprometerse con la idea de que los pagos comiencen este mes.

“Eso significa que se puede pagar la hipoteca. Eso significa que el niño puede permanecer en el colegio comunitario. Eso significa mantener el seguro médico que tiene ”, dijo Biden. “Va a marcar una gran diferencia en muchas vidas en este país”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que la administración está haciendo todo lo posible para acelerar los pagos. Como tal, el Tesoro está trabajando para obtener más pagos a los contribuyentes mediante depósito directo. La agencia podrá enviar pagos de depósito directo a aquellos que tengan su información archivada de declaraciones de impuestos de 2019 o 2020 o que la proporcionaron a través de otros programas.

El paquete legislativo de $ 1.9 billones proporciona un pago directo de $ 1,400 para un solo contribuyente, o $ 2,800 para una pareja casada que presenta una declaración conjunta, más $ 1,400 por dependiente. Las personas que ganan hasta $ 75,000 recibirían el monto total, al igual que las parejas casadas con ingresos de hasta $ 150,000.

El tamaño del cheque se reduciría para aquellos que ganan un poco más, con un límite estricto de $ 80,000 para individuos y $ 160,000 para parejas casadas.

Biden estima que el 85% de los estadounidenses serán elegibles para el pago. Algunos grupos que no eran elegibles para pagos anteriores, como los estudiantes universitarios dependientes y los adultos discapacitados, ahora son elegibles.

La firma de Biden no aparecerá en los cheques, una medida que hizo su predecesor y que fue criticada como una demora en la realización de los pagos.

Una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el 30% de los estadounidenses dicen que sus ingresos familiares actuales siguen siendo más bajos que cuando comenzó la pandemia.

El IRS y el Departamento del Tesoro comenzaron a emitir la última ronda de pagos tanto mediante depósito directo como mediante cheque solo unos días después de que los desembolsos se convirtieran en ley a fines de diciembre.

Associated Press contribuyó a este informe.