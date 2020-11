Todo lo que necesita saber antes del día de las elecciones

RICHMOND, Va. (WRIC) – Con el día de las elecciones a solo unas horas de distancia, varios residentes en Virginia se están preparando para emitir sus votos.

Si bien la votación anticipada en persona ha estado disponible durante más de un mes, el Departamento de Elecciones dice que si aún tiene que votar, es importante tener un plan.

¿Cuándo abren las urnas?

Las urnas abren mañana a las 6 a.m. y cierran a las 7 p.m. Si hace fila a las 7 p.m., podrá votar.

¿Cómo puedo votar?

Puede votar en persona en su lugar de votación o, si solicitó una boleta de voto en ausencia, puede completarla y entregarla en su lugar de votación hasta las 7 p.m. Martes.

Si envía su boleta de voto ausente por correo, debe tener matasellos a más tardar el martes 3 de noviembre y recibirla en la oficina de registro local antes del mediodía del viernes 6 de noviembre.

¿Qué debo llevar para votar?

La ley de Virginia requiere que todos los votantes traigan una forma de identificación.

El Departamento de Elecciones de Virginia considera estas formas aceptables de identificación:

¿Cómo puedo llegar a las urnas?

Varias organizaciones locales están ofreciendo transporte a las urnas el martes.

¿Cómo puedo reducir la propagación de COVID-19 mientras voto?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han descrito algunos consejos para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 el día de las elecciones.

Los expertos en salud recomiendan traer sus propios suministros, como una mascarilla, desinfectante de manos y un bolígrafo de tinta en blanco, y mantenerse a seis pies de distancia de los demás.

Groups clash during 'Trump Train' event on Monument Avenue There was a police presence gathered at the circle around the Robert E. Lee monument on Sunday evening. Under 10 police vehicles were seen in the area.

Road to 270: Biden has options, Trump walks narrow path The former vice president is competitive in all the battleground states Trump carried in 2016 and has put a handful of traditional Republican states, including Georgia and Arizona, in play.

Virginia localities take precautions to protect voters, workers Virginia localities are taking a number of precautions to mitigate the spread of COVID-19 at polling places even though masks will not be required.

Here's when can we expect 2020 presidential election results from the 6 key swing states Some states – like Georgia and Texas – allow mail ballot counting for weeks ahead of election day, meaning that data can be totaled up with in-person votes to give us a nearly complete total on November 3rd.

Pres. Trump, Biden campaign across the country in final push before Election Day President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden are scheduled to hold multiple events across states on Sunday with less than two days left in the presidential race.

GOP tries to save its Senate majority, with or without Trump Control of the Senate can make or break a presidency. During this election season, Senate Republicans are fighting to save their majority.

In campaign's final days, Trump hopes rallies mean big votes Will rallies bring in the votes? The president will hold five rallies in five states on Sunday alone. He'll hold seven more on Monday.

Medical Reserve Corps volunteers to help out on Election Day with COVID-19 safety precautions The Virginia Department of Health said hundreds of Medical Reserve Corps (MRC) volunteers will be at the polls to support in-person voting on Tuesday.

Democrats cancel Texas event after Trump supporters surround, follow Biden bus Supporters of President Donald Trump allegedly harassed a Joe Biden-Kamala Harris bus as it traveled through Central Texas on Friday, according to local Democratic activists.