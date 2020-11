Ultimo grupo de estudiantes de Chesterfield regresa a la escuela esta semana

CONDADO DE CHESTERFIELD, Va. (WRIC) – La cuarta y última cohorte de estudiantes del condado de Chesterfield regresa al salón de clases esta semana.

El grupo, formado por estudiantes de secundaria y preparatoria, se dividirá en dos grupos por apellido. Los estudiantes con nombres en la primera mitad del alfabeto (A-K) asistirán a clases en persona los lunes y martes. El segundo grupo (L-Z) se reunirá el jueves y viernes.

Los estudiantes asistirán virtualmente el miércoles.

Las familias también tuvieron la decisión de mantener a sus hijos en clases virtuales.

Un grupo de profesores ha manifestado su preocupación por el regreso.

Según una encuesta reciente, realizada por la Asociación de Educación de Chesterfield, a casi 900 miembros del personal de las Escuelas de Chesterfield, la mayoría se siente “incómoda” porque más estudiantes regresan al aula.

“El distrito ignora deliberadamente los pensamientos y sentimientos de los miembros de su personal”, dijo Emma Clarke, maestra de la escuela secundaria Falling Creek. “El distrito optó por no recopilar este tipo de fechas ellos mismos. No nos preguntaron si nos sentíamos seguros, no nos preguntaron si nos sentíamos preparados. No preguntaron porque no querían saber “.

El distrito ha respondido diciendo en parte: “Estamos trabajando directamente con los empleados para reiterar nuestro compromiso con un entorno de aprendizaje seguro y laboral”.

Los estudiantes que regresen al aprendizaje en persona deberán usar una mascarilla en los autobuses escolares dentro y en clase.

El distrito también está pidiendo a las familias que realicen controles médicos en casa antes de irse a la escuela.

Haga clic aquí para ver más de cerca el panel de control COVID-19 del condado.