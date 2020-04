Informe: 3 de cada 4 hospitales en EEUU atienden COVID-19

LEROY, Ala. (WKRG) – “Sentí que tenía neumonía, bronquitis y gripe al mismo tiempo, así como así. Doy gracias a Dios por mi esposa. Doy gracias a Dios por mi esposa. Si no hubiera sido por ella, me habría ido. Les digo a todos que me habría ido “.

En una emotiva publicación a través de Facebook Live, Joshua McConico, de 35 años, del condado de Washington, advierte a su familia y amigos que tomen en serio el coronavirus. Fue diagnosticado en marzo y dice que perdió treinta libras, no podía respirar, tenía dolor y sentía que iba a morir. Fue diagnosticado el 20 de marzo, cinco días después de recibir una prueba COVID-19 en una enfermería móvil. Pasó una semana entera en completa miseria, aislado de sus tres hijos pequeños en casa. Él dice que fue el primer caso de Coronavirus que se informó en el condado de Washington.