‘Lo entendí ’: Trump dice que ha ‘aprendido mucho’ sobre el coronavirus

WASHINGTON (NEXSTAR) - En una grabación publicada por CNN el jueves, se puede escuchar a la primera dama Melania Trump desahogarse sobre su tiempo en la Casa Blanca, a veces jurando exasperación mientras habla sobre las decoraciones navideñas y las consecuencias de la separación fronteriza de la administración Trump de niños de sus familias.

La ex asistente Stephanie Winston Wolkoff, quien recientemente escribió el libro "Melania and Me", proporcionó el audio de 2018.