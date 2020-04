Los gobiernos buscan su vía de reapertura tras el virus

LAS VEGAS (KLAS) — El Servicio de Rentas Internas (IRS) envió los cheques de estímulo a aproximadamente 80 millones de personas a través de sus cuentas registradas bajo depósito directo, sin embargo, muchos siguen a la espera de recibir esta ayuda económica.

Algunas personas reportaron ver “estado no disponible” (status not available), al momento de ingresar sus datos en la página oficial del IRS para rastrear su cheque de estímulo.