LULAC organiza foro de trabajo para combatir la desigualdad ante el COVID-19

DALLAS, Tex. (KLAS) — La liga de ciudadanos latinoamericanos unidos (LULAC) organizó un foro virtual el miércoles en el cual se abordaron los temas relativos al impacto del COVID 19.

Presentaron un plan en el cual se detalla el trabajo de LULAC para aminorar la situación que han enfrentado muchos latinos ante la pandemia.

El presidente Nacional de la LULAC, Domingo García, fue preciso y manifestó que se encuentra trabajando de manera conjunta con diversos actores políticos, entre los cuales se encontraba presente en esta reunión el representante del distrito 20 de Texas, Joaquín Castro, buscando generar ayuda para los trabajadores latinos que se encuentran expuestos y que muchos de ellos se están quedando sin trabajo.

Esta plática principalmente se centró sobre la crisis de COVID-19 y su impacto en la comunidad latina, proporcionando una visión general de la respuesta y planificación del gobierno, como mantenerse seguro y saludable durante esta crisis, y diversos programas de ayuda gubernamentales disponibles para los ciudadanos e individuos y pequeñas empresas.

“Las pequeñas comunidades y de bajos recursos están siendo duramente afectadas por la pandemia de COVID-19. Esto es algo que estamos viendo a través de todo el país”, DOMINGO GARCÍA, PRESIDENTE DE LULAC

Según el presidente de LULAC, el 49 % de los trabajadores latinos han perdido su trabajo o se les han reducido horas de trabajo y sus ingresos han disminuido debido a esta pandemia del coronavirus.

Aquellos trabajadores latinos, la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados, que continúan trabajando, se encuentra trabajando en el campo, en restaurantes o en empacadoras de carne, y no están recibiendo el equipo necesario para protegerse de esta pandemia, ni tampoco están siendo reconocidos por el gobierno por el trabajo que hacen diariamente.

Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, advirtió que las pequeñas empresas de hispanos requieren de ayuda urgente.

La principal preocupación del público asistente y que hicieron preguntas a los panelistas, es saber cómo sortear estos momentos de incertidumbre.

En su turno, el congresista Joaquín Castro por el estado de Texas mencionó en este foro, que ya está trabajando de manera conjunta con otros legisladores hispanos para poder incluir a trabajadores e inmigrantes indocumentados que pagan impuestos en el próximo paquete de ayuda económica.

“Existen trabajadores latinos catalogados como trabajdores esenciales ya que trabajan en el campo y ellos no van a recibir un cheque de $1,200 dólares por no tener número de seguro social, y esto no es justo”, acotó.

Los diferentes panelistas aseguraron que se encuentran trabajando en generar las condiciones de igualdad para que incluso aquellos ciudadanos inmigrantes tengan acceso a los programas que el gobierno ha establecido y que actualmente no se encuentran contemplados en ningún programa de apoyo.

La doctora Genoveva Ollervides a pregunta expresa mencionó que, si existen personas que tengan conocimientos médicos y no se encuentren certificados para ejercer, puedan acercarse a cada una de las oficinas de salud de los estados e investigar si existen opciones que permitan a médicos, enfermeros o cualquier otra profesión del rubro de salud ser parte y colaborar en el combate y atención a personas infectadas del virus. Así mismo, la Dra. Ollervides menciona que en el estado de Washington, lugar de donde ella es residente, existen pocos pacientes latinos que se han acercado a los hospitales por falta de seguro médico.

En esta reunión virtual organizada por LULAC, se encontraban presentes:

Domingo Garcia, Presidente Nacional de LULAC

Joaquin Castro, Congresista de Texas Distrito 20

Genoveva Ollervides O’Neil, Doctora, Centro Médico y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington

Ramiro A. Cavazos, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Latino de EE.UU.

Para más información sobre el foro o los servicios que provee LULAC, puedes visitar su página en www.lulac.org