Mexicanos de Minneapolis mantienen vivas sus tradiciones

WASHINGTON (AP) — El número de aprehensiones en la frontera ha disminuido por octavo mes consecutivo, luego de las enérgicas medidas adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump que incluyen obligar a los solicitantes de asilo a aguardar en México a que se resuelvan sus casos, dijo el lunes un funcionario federal.

La cifra de encuentros con agentes fronterizos durante los últimos cuatro meses fue de 165.000, dijo el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato porque los resultados oficiales no han sido publicados. El año previo hubo unos 242.000 encuentros en el mismo periodo.