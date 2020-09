Mujer gastó donaciones de GoFundMe del asesinato de Frostproof en compras y facturas, dicen las autoridades

CONDADO POLK, Fla. (WFLA) – Una mujer a prueba de heladas está acusada de gastar dinero donado para beneficiar a las familias del triple asesinato de este verano en compras y facturas, según la Oficina del Sheriff del condado de Polk.

Amanda Brown, de 32 años, enfrenta cargos relacionados con fraude, hurto mayor y uso de identidades de personas fallecidas.

“No la necesito. Puede pudrirse”, dijo Dottie Payton, madre de Brandon Rollins. “La atraparon y ahora tendrá que pagar por lo que hizo”.

En julio, Rollins y sus dos amigos, Damion Tillman y Keven Springfield, fueron asesinados mientras estaban de pesca en Frostproof .

Foto: WFLA, familias de víctimas

Desde ese día, Payton ha visitado regularmente el lugar del crimen y el cementerio donde está enterrado su hijo.

Las cosas serían aún peores, dijo, si no fuera por el gran apoyo de su comunidad y del mundo.

“Ha sido increíble cómo todos se han unido para apoyarnos”, dijo. “Si no fuera por la ayuda de la comunidad, me conozco a mí mismo y conozco a las otras dos familias, no hubiéramos podido enterrar a nuestros hijos”.

Muchas personas donaron a Polk Sheriff’s Charities , que cubrió los gastos del funeral de las tres víctimas.

Más de 200 personas donaron a “Triple homicidio del condado de Polk, gastos familiares”, una página de GoFundMe ahora desaparecida.

Según la oficina del alguacil, fue creado por Amanda Brown.

“Ella usó mi nombre, usó la foto de mi hijo para juntar dinero que estas personas pensaban que le estaban dando a mi familia”, dijo Payton.

Las familias de las víctimas se pusieron en contacto con las autoridades cuando notaron que la misteriosa página de GoFundMe circulaba en línea.

“Nuestros detectives fueron contactados por familiares y amigos del fallecido y dijeron ‘Oye, espera un minuto. No abrimos esta cuenta de GoFundMe. No sabemos nada al respecto y ciertamente no hemos obtenido dinero por ello ”, dijo el jefe de la oficina del alguacil del condado de Polk, Steve Lester.

La investigación determinó que Brown había depositado los más de $ 11,915 recaudados en sus propias cuentas.

Amanda Brown capturada en video de seguridad haciendo una transacción en un cajero automático con fondos donados

Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Polk

“La tenemos por todo el condado gastando dinero. Está en un Walmart, está en varios cajeros automáticos. Incluso fue y pagó una factura de agua de $ 1,300 en Frostproof”, dijo el jefe Lester.

Los detectives pudieron vincular a Brown con el crimen después de que fue arrestada el domingo por cargos de metanfetamina.

“Se revisaron las fotografías de reserva del sujeto, momento en el que noté que el sujeto que se ve en las imágenes de vigilancia se parece a Amanda Brown”, escribió el detective en la declaración jurada de arresto de Brown.

Según la declaración jurada, Brown confesó el crimen.

Amanda Brown

Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Polk

“Amanda Brown declaró que tenía la intención de dar los fondos a las familias que figuran en la cuenta, sin embargo, una vez que comenzó a recibir los fondos, comenzó a gastarlos para uso personal”, dice la declaración jurada.

Un juez fijó una fianza de 28.000 dólares el jueves.

GoFundMe está enviando un reembolso a las personas que donaron.

“Creo que está enfermo”, dijo Payton. “Espero que se divierta gastando el dinero de los niños fallecidos y quitándolo a las familias”.

“Cuando tomas este tipo de evento trágico, especialmente a nivel local, para estas familias y lo usas como un medio para crear un esquema como este, no empeora. Es despreciable ”, dijo el jefe Lester.