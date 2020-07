‘No es falso’: Madre de gemelos de Tampa y su familia enferma con COVID-19 instan a las personas a creer en el coronavirus

TAMPA, Florida (WFLA) – Anna Celis está tratando de lidiar con una casa llena de enfermos, incluida ella misma.

Ella tiene bebés gemelos, una hija mayor, su madre y su esposo que están enfermos.

Algunos de los que viven en el hogar han dado positivo por COVID-19, otros están esperando sus resultados. Pero dada su enfermedad y síntomas, creen que ahora todos tienen el virus.

“Sabes, esto es real, que mi hijo sea un niño médicamente complejo ha sido mi mayor temor y está sucediendo ahora. Siempre he sido un gran defensor de que las personas sigan las pautas y usen sus máscaras y no puedo creer la gente no cree que esto sea real “, dijo Celis.

Todo comenzó hace dos semanas cuando su esposo llegó a casa quejándose de un dolor de cabeza.

“Mi esposo sufre de asma y le ha costado mucho respirar y mi hija es una bebé sana y le ha costado mucho mantener sus niveles de oxígeno en un punto normal”, dijo.

Una noche, la fiebre de su hijo se disparó a 104.

“Así que lo bañamos, le damos un medicamento, llamamos al pediatra”, dijo.

A pesar de que tienen muchos de los mismos síntomas, ella dijo que cada uno parece estar lidiando con el virus de manera un poco diferente.

“No puedes oler nada, no puedes saborear nada. No es falso. No puedo creer que hace dos días mi esposo me estaba diciendo, no puedo oler nada y ayer no pude oler con champú para bebés, ” ella dijo.

Celis insta a todos a tomar el virus en serio y tomar precauciones. Ella no cree que deba regresar a la escuela hasta que el virus esté bajo control.

“Mi hija (tiene) fiebres muy altas, está tosiendo, tiene goteo nasal y está muy incómoda y le cuesta mucho mantener sus niveles de oxígeno, así que no creo que los niños deberían volver a la escuela”, dijo.