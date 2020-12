VIDEO: Shakira logra más de 73 millones de vistas con su nuevo tema junto a Black Eyed Peas

TAMPA, Fla. (Tampa Hoy) – La Colombiana Shakira logra alcanzar más de 73 millones con su nuevo tema titulado GIRL LIKE ME ‘Latinas’, un junte con el grupo norteamericano Black Eyed Peas.

El tema que en su gran mayoría es bilingüe, ya que se interpreta tanto en Ingles como en español por ambos grupos, se ha vuelto viral a nivel mundial en las redes sociales de TikTok y ya miles de personas han creado sus bailes en diferentes partes del mundo.

Dicha canción fue comenzada a grabarse hace 12 años el 2008, según informa will.i.am, unos de los integrantes de Black Eyed Peas, en una entrevista vía Zoom. Según will.i.am la canción se grabó en el año 2008, pero en aquel entonces la canción no tenía la vibra que él buscaba, y no fue hasta el 2020 que regrabaron dicha canción y ahora es el éxito de GIRL LIKE ME, que con tan solo una semana en el mercado y logro alcanzar más de 73 millones de vistas con su video en Youtube.